Gustavo Pinho estava no quarto mandato como vereador da cidade e já foi presidente da Câmara Municipal e Secretário Municipal de Saúde - Reprodução / Redes sociais

Gustavo Pinho estava no quarto mandato como vereador da cidade e já foi presidente da Câmara Municipal e Secretário Municipal de SaúdeReprodução / Redes sociais

Publicado 06/01/2022 14:51

Rio - Nesta terça-feira, 4, morreu o vereador Gustavo Pinho, do município de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, aos 41 anos. Segundo informações preliminares, a morte do parlamentar aconteceu em decorrência de complicações de uma infecção pelo vírus da gripe H3N2.



O vereador deu entrada no dia 30 de dezembro, no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, com quadro de pneumonia e fibrose cística, teve complicações e precisou ser intubado no dia 1° de janeiro deste ano, mas não resistiu ao tratamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o velório aconteceu nesta quarta-feira, 5, em uma quadra coberta que pertence à prefeitura e o sepultamento foi às 11hrs, no cemitério municipal.



Gustavo Pinho estava no quarto mandato como vereador da cidade e já foi presidente da Câmara Municipal e Secretário Municipal de Saúde. Em respeito à memória do parlamentar, a prefeitura de Laje do Muriaé decretou luto oficial de três dias.

O Conselho Regional de Farmácia do Rio também lamentou a morte do parlamentar, que era farmacêutico: "É com pesar que recebemos a notícia de falecimento do farmacêutico e vereador de Laje do Muriaé, Gustavo Pinho, 41, no dia de hoje, vítima da gripe H3N2", compartilhou.