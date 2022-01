Jovem foi internada com ferimento na mão esquerda - Redes Sociais / Reprodução

Publicado 06/01/2022 15:22 | Atualizado 06/01/2022 15:24

Rio - Uma adolescente de 16 anos, identificada apenas como Brenda, foi baleada com um tiro de fuzil na mão esquerda por criminosos da comunidade do Manguinhos, na Zona Norte. De acordo com as primeiras informações, o episódio teria acontecido após a jovem roubar o celular de uma pessoa durante a virada do ano na Praia de Copacabana, no último dia 31.

Brenda está internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde passará por uma cirurgia. Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que as investigações estão em andamento para apurar o caso e que aguarda a liberação médica da adolescente, que está sob custódia policial, para que ela possa prestar depoimento.

A instituição ressaltou ainda que contra a menor há um mandado de busca e apreensão em aberto expedido pela Justiça pelo crime de roubo.

Em uma página sobre a favela no Facebook, há uma postagem indicando que é proibido roubar dentro e fora da comunidade. Na publicação, também tem a afirmação de que o índice de violência caiu 90% na região depois da instalação dessa placa.

No Twitter, o perfil "Baile do Manguinhos" diz que não tolera qualquer tipo de roubo. Além disso, cita que as pessoas que fizerem isso serão cobradas. "Pode ser mulher, homem, de menor, nós vai cobrar. Essa fulana foi só um exemplo para quem acha que Maguinhos é bagunça".

