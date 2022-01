Policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) foram os responsáveis pela ação - Divulgação

Publicado 06/01/2022 16:09

Rio - Um homem não identificado, que seria um dos chefes de uma facção criminosa na cidade de Goiânia foi preso na comunidade da Chácara, Centro, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Após um trabalho de monitoramento, policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova), apoiados por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Prazeres, encontraram o criminoso na região.

A troca de informações entre a Polícia Civil de Goiás e a Delegacia da Cidade Nova possibilitou a ação. Assim, o suspeito foi encontrado na comunidade do Rio de Janeiro, onde atua a mesma facção criminosa da qual ele participava em Goiás.

Além do cumprimento do mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. Isso porque ele apresentou um documento com outro nome e estava com uma pistola. O traficante ainda tentou alegar que não era o alvo da operação, mas foi preso.