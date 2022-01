Thalita Silva Teixeira foi presa em flagrante - Divulgação

Thalita Silva Teixeira foi presa em flagranteDivulgação

Publicado 06/01/2022 20:16

fotogaleria Rio - Conhecida como "Gata do 157", Thalita Silva Teixeira, 19 anos , foi levada, nesta terça-feira, para a 54ª DP (Belford Roxo) sendo carregada por policiais militares. A jovem, suspeita de diversos crimes em Shangri-lá, bairro do município da Baixada Fluminense, quebrou as pernas ao cair de um muro enquanto fugia dos agentes de segurança. No momento em que chegou à delegacia, Thalita estava com as duas pernas engessadas.

A suspeita foi presa com o namorado, identificado como Luan Nascimento Duarte Silva, com outros dois homens. Eles foram encontrados com quatro telefones, que foram apreendidos pela Polícia Civil. O último crime em que teria participado aconteceu no fim da madrugada de segunda-feira, 3. Em depoimento, as vítimas reconheceram Thalita como uma das assaltantes e relataram que ela estava na garupa de uma moto, segurando um fuzil.

Durante as investigações sobre o Luan e outros dois homens, identificados como Darlan Nascimento Duarte Silva e Fabiano da Hora, a Polícia Civil chegou até o nome de Thalita. Inicialmente, ela tinha o objetivo de atrair possíveis vítimas de roubo, aproveitando-se de sua aparência física. Com o passar do tempo, ela começou a ter uma participação maior nos crimes.

Além de roubo, os três homens são suspeitos de estupro e estupro de vulnerável. As investigações apontam que eles chegavam a cometer abuso sexual contra vítimas mulheres. Em uma das ações, os criminosos teriam entrado em uma casa para roubar e teriam estuprado uma mãe e a filha dela, de apenas 13 anos. Luan, Darlan e Fabiano também estariam envolvidos em homicídios e tentativas de homicídios, em inquéritos que correm na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Luan é acusado da morte do aposentado Álvaro Luiz Luna, de 57 anos, que foi esquartejado e queimado em um matagal, em Itaipu. O criminoso, que estava foragido, foi preso por policiais militares durante uma abordagem ao seu veículo, no bairro Heliópolis, em Belford Roxo.