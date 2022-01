Criança morre após ser atingida por bala perdida em Queimados - Divulgação

Publicado 07/01/2022 06:14 | Atualizado 07/01/2022 07:10

Rio - Seguem internadas as duas meninas baleadas durante um confronto entre policiais militares e criminosos na noite de quinta-feira (6), no Morro da Torre, em Queimados, na Baixada Fluminense, que deixou também uma criança de seis anos morta. Gabriela, de 13 anos, está no Hospital Geral de Nova Iguaçu, com quadro estável após passar por cirurgia. Ludmila Teles, de 9 anos, está internada em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias.

No tiroteio, Kevin Lucas Cardoso, de apenas seis anos, foi atingido por um tiro e morreu. O menino chegou a ser socorrido na UPA de Queimados, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Kevin segue no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. Moradores afirmam que as crianças estavam ajudando na mudança de um vizinho.

Ao DIA, a prefeitura de Nova Iguaçu informou que Gabriela, de 13 anos, deu entrada no Hospital Geral após ser baleada na perna direita, na região da coxa. Ela também sofreu uma lesão na bexiga, provocada pela perfuração. Gabriela foi submetida a uma cirurgia de emergência e está em pós-operatório no CTI (Centro de Terapia Intensiva). "Apesar da gravidade da lesão, no momento, o estado de saúde é estável", afirmou o município, em nota. A menina Ludmila, internada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, tem quadro de saúde grave, mas ainda não há detalhes sobre a lesão, nem sobre a recuperação.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 24ª BPM (Queimados) estavam em patrulhamento na Estrada do Riachão, um dos acessos à comunidade da Torre, no bairro Inconfidência, em Queimados, quando foram atacados por criminosos da região. A equipe relatou que desembarcou da viatura, buscou abrigo e não efetuou disparos. Após o fim do confronto, os agentes foram procurados por moradores dizendo que uma criança havia sido ferida na Rua Colombo. Eles tiveram as armas apreendidas para perícia.