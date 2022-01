Dona Nair Gama Oliveira foi morta dentro de casa durante tiroteio entre traficantes e policiais militares - Divulgação

Dona Nair Gama Oliveira foi morta dentro de casa durante tiroteio entre traficantes e policiais militaresDivulgação

Publicado 07/01/2022 08:53 | Atualizado 07/01/2022 09:11

Rio - Raquel Pinto, filha de Nair Vieira Gama , de 59 anos, morta durante um tiroteio na comunidade Cangulo, em Duque de Caxias, na Baixada, disse que a mãe tentou aproveitar um momento que os tiros haviam cessado para ir embora. Ela estava na casa da irmã. No entanto, no momento em que a idosa estava do lado de fora, ela foi atingida por uma bala perdida. Raquel diz que mesmo depois que a tia e a mãe foram baleadas, os policiais seguiram atirando. Caso aconteceu na última terça-feira (04).

"Quando ela (a tia) abriu o portão, minha mãe passou na frente dela e já começou o tiro de novo pra cima delas, elas correram pra dentro e minha mãe falou 'eu fui atingida' e mesmo assim eles continuaram dando tiro em cima delas", contou Raquel em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Segundo a filha da idosa, os policiais disseram que atiraram pois viram suspeitos próximos ao local que Nair e a irmã estavam. "Eles falaram que passou um meliante próximo à minha mãe e eles atiraram pensando que era bandido [...] Foram os policiais que atiraram", finalizou.

Dona Nair Vieira integrava projeto social que ajuda famílias carentes com alimentação e reintegração social. O enterro está previsto para acontecer nesta sexta-feira (7), no Cemitério Nossa Senhora do Belém, conhecido como Cemitério do Corte 8, no bairro Carolina. O horário ainda não foi confirmado.

O comando do 15º BPM (Duque de Caxias), acompanhado pelo Ministério Público, também instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.