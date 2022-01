A dupla é acusada de diversos crimes como homicídios, tentativas de homicídio, roubos e estupros - Divulgação

Segundo a polícia, ela praticava os delitos juntamente com o namorado, Luan Nascimento Duarte, de 18 anos, Darlan e Fabiano. De acordo com a Polícia Civil, acusada utilizava a beleza para atrair as vítimas. No último dos crimes, ocorrido no fim da madrugada de segunda-feira (03), diversas vítimas de roubo reconheceram Thalita como uma das assaltantes na 54ª DP (Belford Roxo) e relataram que ela estava na garupa de uma moto, portando um fuzil. Rio - O Portal dos Procurados divulgou no fim da tarde desta quinta-feira (06) um cartaz para ajudar a 54ª DP (Belford Roxo) a localizar e prender Darlan Nascimento Duarte Silva, de 23 anos, e Fabiano da Hora, de 22 anos. De acordo com as investigações da distrital, a dupla faz parte de uma quadrilha que pratica uma série de crimes na região dos bairros Itaipu e Shangri-Lá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os dois já são considerados foragidos da Justiça. Nesta última terça, uma integrante da quadrilha, Thalita Silva Teixeira, de 19 anos, foi presa em uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar. De acordo com os agentes, ao perceber que seria detida, Thalita tentou fugir, mas quebrou as pernas ao cair de um muro. Ela precisou ser carregada por policiais militares até a delegacia por estar com as duas pernas engessadas.Segundo a polícia, ela praticava os delitos juntamente com o namorado, Luan Nascimento Duarte, de 18 anos, Darlan e Fabiano. De acordo com a Polícia Civil, acusada utilizava a beleza para atrair as vítimas. No último dos crimes, ocorrido no fim da madrugada de segunda-feira (03), diversas vítimas de roubo reconheceram Thalita como uma das assaltantes na 54ª DP (Belford Roxo) e relataram que ela estava na garupa de uma moto, portando um fuzil.

Luan Nascimento foi preso juntamente com a namorada. Ele seria o responsável pelo desaparecimento e homicídio de Álvaro Luiz Luna, de 57 anos, no bairro Shangri-lá, em Belford Roxo, no final do ano passado. A vítima teve a casa invadida e foi sequestrado pelos criminosos no último dia 26 de dezembro.