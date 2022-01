Secretaria Municipal de Saúde do Rio inaugura oitavo posto de testagem para covid-19 - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 07/01/2022 10:19

fotogaleria Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu, nesta sexta-feira, o oitavo posto de testagem da cidade, no CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Na quinta-feira, a prefeitura já tinha inaugurado um centro no Clube dos Servidores Municipais, na Cidade Nova . As unidades municipais funcionarão das 8h às 17h e atenderão pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar. Os postos também vão realizar testagem para a covid-19, conforme indicação médica.

As unidades vêm registrando alta demanda de pessoas em busca dos testes desde os primeiros dias do ano. Hoje, no CIEP Nação Rubro Negra, houve grande procura já nas primeiras horas da manhã, com filas de pacientes aguardando atendimento.

A aposentada Eni Rosa dos Santos, de 65 anos, disse que está com muita dor de gargante e coriza, mas está com o esquema vacinal completo. "Minha expectativa com esse novo posto de testagem é a melhor possível. O primeiro atendimento foi muito rápido, só está demorando um pouquinho para fazer o teste. As coisas estão funcionando muito bem aqui", afirmou a moradora do Jardim Botânico.

A moradora do Leblon Daniele Lima, de 37 anos, esteve com a filha Heloisa, de apenas 7, na unidade e relatou que elas tiveram contato com duas pessoas infectadas pela doença. "Eu estou assintomática, mas ela está apresentando alguns sintomas. Espero que seja apenas uma alarme falso, porque estamos ansiosos para ela poder se vacinar e acabar com tudo isso, poder voltar a nossa vida normal", disse a secretária escolar.

Os sete centros que já foram inaugurados pela SMS para atendimento de pacientes com sintomas de síndrome gripal estão localizados na Vila Olímpica do Alemão, Parque Olímpico da Barra, Vila Olímpica de Honório Gurgel, Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu), Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande), Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho), e no Clube dos Servidores Municipais (Cidade Nova).

"Inauguramos, aqui, no Leblon, em frente ao Hospital Miguel Couto, mais um polo, com capacidade para testar 500 pessoas por dia. Neste centro também podemos fazer atendimento médico, dar os encaminhamentos e orientar os pacientes. Nossa expectativa é ampliar a capacidade para 10 mil testes por dia, até o final da próxima semana, com a abertura de mais dois polos", disse o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

Cerca de 15 mil testes para covid-19 já foram realizados nesta semana na cidade, de acordo com os dados das redes pública e privada, com taxa de positividade de 41%. Além disso, 80,9% da população carioca total têm o esquema vacinal completo e 24,9% já receberam a dose de reforço.