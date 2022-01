Unidades vão fazer testes rápidos de antígeno e também RT-PCR - Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 07/01/2022 12:24 | Atualizado 07/01/2022 12:29

Rio - A partir da próxima semana, o atendimento nos seis centros de testagem inaugurados nesta sexta-feira (7) pela Secretaria de Estado de Saúde na cidade do Rio, serão realizados com agendamento prévio. Os postos ficam nas estruturas anexas às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Bangu, Campo Grande e Jacarepaguá, na Zona Oeste; e Marechal Hermes, Penha e Tijuca, na Zona Norte. As marcações deverão ser feitas em uma plataforma no site da pasta, que será lançada neste fim de semana.

"Isso é importante para garantir que as pessoas tenham um atendimento mais ágil e não tenham que ficar esperando tanto tempo para poder realizar o seu teste. Então, a partir da semana que vem, vai ser necessário prévio agendamento no site da secretaria para realizar o teste de covid nessas unidades montadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Desde o início da semana, centros de testagem tiveram grande procura e filas. Somente nesta quinta-feira (6), de acordo com o painel de monitoramento da SES, foram registrados 5.465 novos casos da doença. Segundo Chieppe, houve aumento significativo de casos do novo coronavírus que, provavelmente, são relacionados à variante Ômicron, considerada facilmente transmissível, apesar de não ter provocado, até o momento, casos graves.

"Nós estamos observando, em todo o estado, um aumento significativo de casos, muito provavelmente relacionados à variante Ômicron, que se transmite muito facilmente, mas que por outro lado, a gente não está vendo um aumento de casos graves e, consequentemente, pedidos de internação. É fundamental que as pessoas se vacinem, que elas tomem as doses preconizadas, tanto a segunda dose, quanto a dose de reforço. Muito provavelmente, é por isso que a gente não está observando nenhum caso grave relacionado a essa variante”, afirmou o secretário.

O atendimento nos centros será realizado de segunda-feira a domingo, das 8h às 18h, e serão oferecidos testes rápidos de antígeno e também RT-PCR para monitoramento do cenário epidemiológico. Na próxima semana, serão inaugurados mais dois postos, sendo um deles no Centro de Atletismo Célio de Barros, no Maracanã, e no Hospital Modular Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As unidades terão uma capacidade maior, para ajudar a complementar o trabalho das Secretarias Municipais de Saúde.

"É importante que as pessoas que tiverem sinais e sintomas, se testem e, em caso positivo, é necessário o afastamento, exatamente para poder evitar que outras pessoas venham a ficar doentes. Os testes são liberados em até 15 minutos, e a pessoa naquele momento sabe se está com o novo coronavírus ou não", completou o titular da SES.