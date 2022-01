Nos últimos dois dias, duas operações foram realizadas pela PM na região - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 07/01/2022 16:11

Rio - Uma disputa territorial entre criminosos de grupos rivais assusta moradores do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a disputa acontece pelas comunidades do Quitungo e Guaporé, em Cordovil e Brás de Pina. Neste momento, PMs atuam na região para prender os suspeitos e apreender as armas usadas no confronto.

De acordo com a PM, uma equipe foi atacada por criminosos na altura da Rua Porto Velho, em Cordovil. Até o momento, não há informação de prisões, apreensões ou feridos. Devido as operações dos últimos dias, a corporação tem enviado agentes do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) para reforçar o policiamento na região.

Apreensão na Zona Oeste

Na manhã desta sexta-feira, equipes do 14º BPM (Bangu) apreenderam 4,9 mil sacolés de cocaína em uma operação na Comunidade do Conjuntão, em Padre Miguel, na Zona Oeste. A operação da Polícia Militar teve o objetivo de reprimir e desarticular o crime organizado na região.

A grande quantidade de droga foi encontrada na Rua Vênus, no interior da comunidade. Não há informação de pessoas presas. O material foi levado para a 34ª DP (Bangu).