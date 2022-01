Dona Nair Gama Vieira foi morta dentro de casa durante tiroteio entre traficantes e policiais militares - Divulgação

Publicado 07/01/2022 17:28 | Atualizado 07/01/2022 19:32



Rio - Familiares e amigos de Nair Vieira Gama, 59, se despediram da dona de casa na tarde desta sexta-feira, no Cemitério Nossa Senhora do Belém, mais conhecido como Cemitério do Corte 8. Ela foi baleada dentro do quintal de casa durante um tiroteio entre PMs e traficantes na comunidade Cangulo, em Duque de Caxias, na Baixada, na última terça-feira (4). Um ônibus foi alugado para levar os amigos da dona de casa ao enterro.

Dona Nana, como era conhecida em Duque de Caxias, era uma das maiores incentivadoras do projeto social Trazendo Boas Notícias, ação que apoia famílias carentes com alimentação, vestimenta, reintegração social, integração escolar e no mercado de trabalho. Fabiana Rocha, líder do projeto, falou sobre a perda da amiga para a violência. "Ela esteve comigo no início de tudo, me ajudava a trazer alegria e socorro para todos que conhecia. Não apoiava o erro, mas amava a todos. Que a morte dela seja o nascimento de uma ação eficaz do Estado e que o nome dela não seja esquecido", disse.

Amigos se despediram de dona Nana nesta sexta-feira (7) Divulgação

A 60ª DP (Campos Eliseos) já apreendeu e encaminhou para perícia os fuzis usados por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias). Testemunhas também estão sendo ouvidas e os policiais envolvidos foram afastados das ruas. Segundo moradores da região, apenas os policiais militares teriam feito disparos no local.