John Sena Ribeiro desapareceu - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 07/01/2022 18:41 | Atualizado 07/01/2022 18:44

John Randson Sena Ribeiro, de 29 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (3), após colisão entre embarcações na Baía de Guanabara, na altura da Ilha da Conceição, em Niterói, Rio - Os familiares do pescador, de 29 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (3), após colisão entre embarcações na Baía de Guanabara, na altura da Ilha da Conceição, em Niterói, reconheceram o corpo do rapaz nesta quinta-feira (6) no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio

O cadáver havia sido encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta de 14h36 de quinta, próximo de onde aconteceu o acidente. De acordo com a corporação, o corpo aparentava ter 1,65 de altura e 25 anos. O DIA tentou contato com a família da vítima, mas não obteve retorno. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro de John.

Entenda o caso



John Sena sumiu após a embarcação em que estava com um amigo colidir com outra, perto do canal da empresa Camorim Serviços Marítimos, em um braço da Baía de Guanabara. O amigo se feriu, mas conseguiu ser resgatado. John, no entanto, desapareceu.



Os bombeiros do quartel do GMar (Grupamento Marítimo) de Botafogo foram acionados às 22h45 de segunda (3) para o socorro à vítima e não encontrou pistas da localização. Durante a semana, as buscas continuaram e, somente hoje, equipes encontraram um corpo ainda sem identificação.