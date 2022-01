Missa para celebrar dia de Bênção dos Capuchinhos - Redes Sociais / Reprodução

Publicado 07/01/2022 20:05

Rio - Diferentemente do ano passado, quando as igrejas estavam fechadas por conta da covid-19, hoje os fiéis puderam estar presentes na Basílica de São Sebastião , na Tijuca, na Zona Norte do Rio, para o tradicional dia da Bênção dos Capuchinhos, que acontece na primeira sexta-feira de cada mês, mas com uma procura maior em janeiro, por conta do início de um novo ano.

A benção, que é considerada patrimônio cultural do município, costuma atrair cerca de 40 mil pessoas. A primeira missa desta sexta foi celebrada às 5h da manhã, e a última às 18h, quando o Cardeal Orani Tempesta abriu a Trezena de São Sebastião, em preparação para a festa do Padroeiro da Cidade do Rio de Janeiro, no dia 20. As bênçãos aconteceram com aspersão de água benta no pátio. O uso de máscara era imprescindível no local.



No ano passado, devido à pandemia, a benção ocorreu na calçada da basílica, que estava com os portões fechados. Foram montados dois palanques do lado de fora e as pessoas eram atendidas também dentro dos carros. Os fiéis também podiam acompanhar a missão via transmissão no Facebook.