Com chuva constante, Rio permanece em estágio de mobilização | Rio de Janeiro | O Dia

Dia nublado e com chuva na Praça Saens Pena, na Tijuca Zona Norte do Rio de Janeiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Dia nublado e com chuva na Praça Saens Pena, na Tijuca Zona Norte do Rio de JaneiroMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 08/01/2022 08:17

Rio - O Rio de Janeiro segue em estágio de mobilização na manhã deste sábado (8), por conta da chuva constante que atinge a cidade. Entre 17h30 desta sexta-feira (7) e 5h31 de hoje, a Defesa Civil municipal registrou seis ocorrências. Segundo dados do Alerta Rio, os maiores acumulados de chuva entre 18h e 21h de ontem em 15 minutos foram na Tijuca, com 7,0 mm; no Jardim Botânico, com 6,2 mm; e no Grajaú, com 5,6 mm. Tijuca e Jardim Botânico voltaram a aparecer no acumulado de uma hora, com 17,0 mm e 11,6 mm, respectivamente, seguido por Bangu, com 11,0.

De acordo com o boletim do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, desde a quarta-feira (5), quando o município entrou em estágio de mobilização, o COR registrou 28 ocorrências, sendo 24 bolsões d'água e cinco quedas de árvores ou galhos. Entretanto, somente uma ocorrência de bolsão segue em andamento neste sábado, na Avenida Brasil, sentido Centro, na altura de São Cristóvão. As demais foram finalizadas após atuação de equipes da prefeitura.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e outros fatores. De acordo com o Alerta Rio, até o fim desta sexta, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), em conjunto com uma frente fria no oceano, manterá o tempo instável no município.