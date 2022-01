Estação de trem da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Estação de trem da SuperViaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 08/01/2022 14:32 | Atualizado 08/01/2022 14:35

uma representação contra o reajuste de passagens anunciado pela SuperVia. De acordo com comunicado da companhia de transporte, a p Rio - O deputado estadual e presidente da Comissão De transportes da Alerj, Dionísio Lins, garantiu, neste sábado, que o grupo de parlamentares irá entrar comanunciado pela SuperVia. De acordo com comunicado da companhia de transporte, a p artir do dia 2 de fevereiro o valor da tarifa passará de R$ 5 para R$ 7

"Como Presidente sa Comissão de Transporte da ALERJ comunico que iremos entrar com uma representação no Ministério Público, solicitando o cancelamento ou redução desse reajuste e um ajuste de conduta entre a empresa, concessionária e o Governo do Estado", disse o deputado.

O aumento de 40% no valor das passagens foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) na última segunda-feira (3).

Para Dionísio, o reajuste não é compatível com o oferecido pela concessionária aos usuários. "É inadmissível qualquer tipo de aumento nas passagens dos trens da SuperVia ou das barcas. Não há qualquer avanço, sem contar a falta de infraestrutura, segurança, superlotação, falta de manutenção, dentre outros. Nada justifica um aumento", finalizou.

No caso das barcas que fazem a travessia Rio-Niterói, o valor da passagem poderá saltar de R$ 6,90 para R$ 7,70, a partir do dia 12 de fevereiro.