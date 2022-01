Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas Gerais - Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 08/01/2022 20:08 | Atualizado 08/01/2022 21:42

fotogaleria Rio - Uma moradora do Rio, de 50 anos, teve o rosto dilacerado por causa do desabamento das rochas no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. A mulher foi levada para a Santa Casa de Passos, onde passa por uma cirurgia para reconstrução da face. A identidade dela não foi divulgada.

De acordo com o Metrópoles, um rapaz de 26 anos com traumas no rosto foi levado à unidade de referência da região. O homem, que também não foi identificado, precisou passar por uma cirurgia na face e no maxilar.

Das 34 pessoas envolvidas, sete vieram à óbito; três foram socorridas na Santa Casa de Passos, com ferimentos; quatro foram levadas para Santa Casa de São João da Barra, com ferimentos; duas foram encaminhadas para a Santa Casa de Piruí e 23 pessoas foram atendidas e liberadas na Santa Casa de Capitólio. Do total, nove ainda estão internadas nos hospitais próximos ao local do acidente. Não há identificação das vítimas.