Boletim destaca que, além da variante Ômicron da covid-19, o cenário atual conta com uma epidemia de influenza pelo vírus H3N2 - Reprodução

Publicado 08/01/2022 22:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.382.484 casos confirmados e 69.530 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 7.305 novos casos e seis mortes. Só na capital, houve o registro de 6.628 casos confirmados e um óbito nas últimas 24 horas.



A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,06%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.287.532 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8,0%.

Covid no Rio