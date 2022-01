Unidades vão fazer testes rápidos de antígeno e também RT-PCR - Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Unidades vão fazer testes rápidos de antígeno e também RT-PCR Divulgação/Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 09/01/2022 22:01

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) disponibiliza, a partir desta segunda-feira, o agendamento online para o teste de Covid-19 no Rio. Mais de duas mil vagas serão disponibilizadas por dia nos nove centros de testagem.

O agendamento é feito através do site disponível aqui . É preciso preencher os dados pessoais e informar à pasta sobre os sintomas que estão aparecendo. No fim do agendamento, o site irá informar uma número de protocolo que deve ser apresentado com um documento com foto momentos antes do exame.