Dia com tempo fechado e pouca chuva na Praia de Copacabana Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 10/01/2022 08:58 | Atualizado 10/01/2022 10:04

Rio - Após fim de semana chuvoso no Rio de Janeiro, a cidade permanecerá com clima instável nesta segunda-feira, 10. De acordo com o Sistema Alerta Rio da Prefeitura, a previsão é de céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C.