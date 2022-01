Acidente com Van na linha vermelha, nesta segunda feira (10). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Acidente com Van na linha vermelha, nesta segunda feira (10).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/01/2022 15:06 | Atualizado 10/01/2022 17:01

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) informou que a van que despencou na Linha Vermelha, na manhã desta segunda-feira , transportava 17 pessoas, no momento do acidente, duas a mais do que o permitido pela legislação vigente e o motorista foi multado pela infração. Uma equipe do Detro estava a poucos metros do acidente e autuou o veículo. As vans intermunicipais devem ter a capacidade máxima de 15 pessoas. O valor da multa é de R$ 1.813,91, que pode dobrar em caso de reincidência.

O Detro-RJ também lamentou o acidente e informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A pasta informou que o veículo estava com a situação regular, apresentando vistoria em dia, além de toda documentação obrigatória.



A van fazia o transporte de passageiros da linha Cabuçu x Rio de Janeiro quando capotou e caiu de um viaduto de mais de dez metros na Linha Vermelha nesta manhã. Um homem morreu e 14 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, a corporação havia falado em dezesseis vítimas, mas corrigiu o número durante a tarde.

No fim da manhã, por volta das 11h40 agentes da Defesa Civil removeram um corpo do veículo. A vítima fatal tinha cerca de 60 anos e não teve a identidade revelada. Um crachá de vigilante foi encontrado com ele, segundo o jornal RJTV 2, da 'TV Globo'.

O quartel de Caxias foi acionado às 8h20 para o local do acidente, na Via Expressa Presidente João Goulart (Linha Vermelha), na altura de Caxias, sentido Baixada. O veículo capotou na Linha Vermelha e caiu na BR-040 (Rodovia Washington Luís).

A direção do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) informa que sete pacientes foram atendidos, estabilizados e liberados: Ana Paula de Freitas Maurício, José Adriano Ferreira de Araújo, Lorrane Figueiredo Muniz Flores, Soraia Silva Brito Barros, Marcos Rogério Lima de Oliveira, Eliane Rodrigues de Araújo e Clemilsa de Andrade Silva dos Reis

Para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, foram socorridas quatro pessoas. A unidade informa que todas estão em atendimento com as especialidades médicas da emergência, fazendo exames de imagem, como tomografia e raio-x, para avaliação do quadro. O estado de saúde dos pacientes, no momento, é estável. São eles: Manoel Cruz, 35 anos; Manoel José, 51 anos; Leandro da Silva, 37 anos; e Bruno Estevão, 25 anos.



Ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, no Rio, foram encaminhados três vítimas: Mateus Chagas, 28; Vitor Santos, 34, e Marcio Santana, 31. Os pacientes ainda não tiveram o estado de saúde divulgado.



O acidente com utilitário ocupou uma faixa da pista na altura do KM 14. O Corpo de Bombeiros e equipe da CET-Rio estiveram no local. Os agentes trabalharam para a remoção do óleo da pista, além do socorro às vítimas. Houve lentidão no trecho, mas a via foi liberada por volta das 14h20.



A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para ocorrência de acidente de trânsito na Linha Vermelha, no bairro Parque Duque, no município de Duque de Caxias. Os agentes interditaram a via para o trabalho de socorro realizado pelo Corpo de Bombeiros.



A 59ª DP (Duque de Caxias) registrou o acidente e vai instaurar inquérito para apurar o fato. A perícia está sendo realizada no local e testemunhas serão ouvidas. A investigação está em andamento.