Publicado 10/01/2022 16:46

Rio - A Defesa Civil do Rio registrou 180 chamados entre a tarde de quinta (6) e a manhã desta segunda-feira. Do total de chamados, 31 foram emergenciais e resultaram na interdição de 30 imóveis, sendo 7 no Complexo do Alemão; 4 em Inhaúma; 3 no Cachambi; 2 em Bangu, Sen. Camará, Catumbi, Tijuca e Abolição e 1 em São Cristóvão, Vila Isabel, Andaraí, Centro, Vaz Lobo e Grajaú. Neste período, uma frente fria associada a atuação de uma zona de convergência de umidade influenciou as condições do tempo ocasionado chuva persistente na cidade.



A maioria dos registros foram de pedidos de vistorias em imóveis com rachaduras ou infiltrações. O órgão também foi acionado após deslizamentos de terra. Os bairros com maior número de pedidos foram Tijuca (10), Campo Grande (8), Andaraí (6), Bangu (5), Vila Isabel (5) e Grajaú (5).

Para esta segunda-feira, a previsão é de clima instável e de céu encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 27°C.

As equipes da Defesa Civil seguem nas ruas realizando as vistorias e atendendo os chamados da população. Em caso de emergências, o órgão pode ser acionado por meio do telefone 199.

