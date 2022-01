Entre os carros afetados pelo acidente está um táxi - Reprodução / TV Globo

Entre os carros afetados pelo acidente está um táxiReprodução / TV Globo

Publicado 11/01/2022 08:15 | Atualizado 11/01/2022 09:38

Rio - Um táxi foi atingido por uma árvore que caiu na manhã desta terça-feira, 11, no Estácio, Zona Central do Rio. O caso ocorreu na Rua Sampaio Ferraz, na altura do número 46. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos.

No último sábado, 8, uma árvore também caiu em cima de um quiosque e destruiu o estabelecimento na Praça São Charbel, na Tijuca , Zona Norte. Os galhos da árvore ainda atingiram fios de energia e um sinal que fica na Rua José Higino.