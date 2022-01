Detran.RJ suspende atividades em nove postos de atendimento - Divulgação

Detran.RJ suspende atividades em nove postos de atendimentoDivulgação

Publicado 11/01/2022 13:32 | Atualizado 11/01/2022 13:37

Rio - O Detran.RJ suspendeu o funcionamento de nove postos de atendimento no Estado por conta do aumento do número de casos de infectados com o vírus da covid-19. Segundo o órgão, os usuários que não conseguiram atendimento nestes postos poderão retornar às unidades em até 5 dias úteis, após a reabertura dos mesmos, sem necessidade de agendamento.



As unidades afetadas até o momento são: