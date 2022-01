Alagamento no Méier, Zona Norte, no Rio de Janeiro - Reprodução / Redes sociais

Alagamento no Méier, Zona Norte, no Rio de JaneiroReprodução / Redes sociais

Publicado 11/01/2022 18:18

Rio - As fortes chuvas que atingem o estado têm provocado alagamentos e deslizamentos em vários municípios do Rio de Janeiro. Para esta terça-feira, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou que os riscos são altos nas regiões Metropolitana, Centro, Baixada, Norte e Noroeste. No Sul Fluminense, o risco é moderado. Em todo estado, estão previstas pancadas de chuva nesta noite (11).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou mais de 300 atendimentos relacionados à chuva desde sábado (8). Em parceria com a Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ), os agentes seguem monitorando as condições do território fluminense, dando suporte quando necessitado. Os principais municípios afetados são Cantagalo, Cordeiro e Macuco. Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Itaocara e São Fidélis também merecem atenção.



O número de desalojados é de cerca de 2900, enquanto os desabrigados contabilizam 500 em todo o estado, segundo os dados da Sedec-RJ.



O levantamento destaca as principais ocorrências dos últimos dias nas cidades do Rio de Janeiro. Confira:



Capital





Chuva forte com raios na cidade do Rio de Janeiro começou por volta das 16h30 e deve continuar à noite. O município entrou em estágio de atenção desde às 16h. Na Zona Norte, as chuvas foram classificadas como forte e muito forte. De acordo com o Alerta Rio, também há essa classificação no Centro e no entorno do Maciço da Tijuca. A previsão é de pancadas de chuva nas próximas horas por toda a cidade.

Noroeste

O Rio Itabapoana atingiu a cota de 5,21, sendo a cota de transbordo 3,10. Vários bairros de Bom Jesus do Itabapoana foram atingidos: Pimentel Marques, Centro, José Lima, Lia Márcia, e Usina Santa Isabel. No momento, 4 abrigos públicos foram ativados com 32 famílias desabrigadas, e 112 famílias desalojadas. O nível do Rio Itabapoana está recuando e, às 17h do dia 11, está em 4,68m. O município de Bom Jesus do Itabapoana está em Situação de Emergência.



Pequenos deslizamentos foram registrados na RJ-230, no trecho Bom Jesus x Rosal.

Alagamentos provocaram interdição no perímetro urbano de Santo Antônio de Pádua, Itaocara e Laje do Muriaé. Em Cardoso Moreira, moradores estão sendo retirados de suas casas em função do transbordamento do Rio Muriaé.

Serrana



Galhos de árvore afetaram as rodovias de Nova Friburgo, mas já foram retirados. Deslizamentos de terra causaram mudanças no tráfego das rodovias na região.

Sul e Costa Verde



Chuvas na RJ-165, Paraty-Cunha, provocaram alagamentos nas rodovia. O DER-RJ atua no local para realizar uma drenagem.

Baixada Fluminense



Nas últimas 72 horas, a Defesa Civil registrou sete ocorrências na região. Queda de muro e deslizamento de barranco em Xerém, desabamento de muro nos bairros Jardim Primavera e Olavo Bilac, queda de árvore sobre residência no mesmo bairro e deslizamento de barreira no bairro Pilar, todas sem vítimas. Após as chuvas, 19 pessoas de cinco famílias residentes em áreas de risco abrigaram-se em casas de familiares em locais mais seguros.



Norte



Alagamentos invadiram casas em volta da rodovia RJ-196, entre Buena e Barra. Além disso, outras rodovias da região estão enfrentando dificuldades por conta de alagamentos. A ponte entre Campos e Campo Novo está interditada.

Procuradas, as Defesas Civis dos municípios de Teresópolis, Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Itaocara, Italva, Laje do Muriaé, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Barra Mansa, Barra do Piraí, Angra dos Reis e Nova Friburgo ainda não deram respostas quanto às situações.