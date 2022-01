Jacaré foi capturado e solto no Parque Municipal de Marapendi - Divulgação

Publicado 11/01/2022 15:38 | Atualizado 11/01/2022 15:45

Rio - Um jacaré foi capturado, na manhã desta terça-feira, na calçada da Avenida Genaro de Carvalho, no bairro Recreio, Zona Oeste do Rio. Agentes da Operação Recreio Presente foram acionados e isolaram o local.

Uma equipe da ação avisou à Guarda Municipal do Parque Marapendi que conseguiu, com muita cautela, capturar o animal. Após o resgate, o jacaré foi levado dentro de uma picape de um morador que ofereceu o veículo para o transporte e solto no Parque Municipal de Marapendi.