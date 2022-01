Muro do Cemitério Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, desaba - Divulgação

Publicado 11/01/2022 18:19 | Atualizado 11/01/2022 19:23

Rio - Parte do muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, desabou durante as fortes chuvas que castigam a cidade desde o fim da tarde desta terça-feira. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que jazigos ficaram destruídos e há algumas ossadas pela calçada. Pessoas que passam pela Estrada do Cacuia relatam que há bastante lama na pista.

A chuva que cai na cidade do Rio já causa diversos transtornos no município . Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a cidade entrou em estágio de atenção às 16h55 desta terça-feira (11) devido ao registro de chuva forte a muito forte na Zona Norte.

De acordo com o Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva atuam na Zona Norte, Centro e no entorno do Maciço da Tijuca, ocasionando chuva forte a muito forte (15min). Para as próximas horas, há previsão de chuva forte a muito forte na cidade.

A cidade estava em estágio de mobilização desde as 16h desta terça-feira (11). O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Em nota, a A Reviver, administradora que cuida do cemitério, informou que está com equipes no local e conta com apoio de outros órgãos para retirada do entulho e avaliação de danos. Não houve feridos. "As fortes chuvas que têm assolado a cidade nos últimos dias causou o desabamento do muro. A área foi isolada e vai receber um tapume até que o novo muro possa ser construído. Todas as providências cabíveis já foram tomadas. No muro havia nichos com restos mortais. Eles serão recolhidos e levados para o ossário especial da Reviver", diz a nota.