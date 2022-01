Centro de Atendimento e Testagem de Covid-19, da Tijuca, inaugurado nesta terça-feira (11) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Centro de Atendimento e Testagem de Covid-19, da Tijuca, inaugurado nesta terça-feira (11)Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/01/2022 18:09

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) inaugura, nesta quarta-feira (12), às 8h, o 12º centro de atendimento e testagem de pacientes com sintomas gripais da cidade, em Santa Cruz, na Zona Oeste, para ampliar o acesso da população à assistência contra covid-19. A unidade funcionará de segunda a domingo, das 8h às 17h, no Palacete Princesa Isabel.

Vale lembrar que as unidades atendem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, e realizam também testagem para covid-19, conforme indicação médica.

A lista dos centros de atendimento e testagem, bem como endereços e horários de funcionamento estão disponíveis em https://coronavirus.rio/teste

Rio registra 10,4 mil casos da covid-19 em 24h

Entre os casos confirmados, 1.290.353 pacientes se recuperaram da doença. A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no Rio é de 14,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 16,1%. A taxa de letalidade do coronavírus diminuiu 0,7% de ontem (10) para hoje (11). Antes era de 5,1% e agora está em 4,98%.