Esquema para período de isolamento contra a covid-19Governo / Divulgação

Publicado 11/01/2022 19:13 | Atualizado 11/01/2022 19:21

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) detalhou, na tarde desta terça-feira (11), como deve ser cumprido o isolamento social de uma pessoa que está infectada pelo vírus da covid-19. De acordo com a SES, se um indivíduo estiver sem sintomas e não estiver tomando remédio para febre durante 24h, o período em que ele deve ficar afastado de outras pessoas é de sete dias.

O tempo de contagem começa a partir do primeiro dia de sintoma, ou a partir do dia em que foi feito o teste contra o coronavírus.

Ainda segundo o órgão, as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios ou febre e que estiverem testando positivo com sete dias de isolamento, devem permanecer isoladas até o 10º dia. Se depois de sete dias o indivíduo não estiver mais com sintomas por pelo menos 24h, a SES recomenda que ele permaneça isolado até o 10º dia, mas sem precisar fazer um novo teste.

Caso a pessoa esteja com sintomas depois de 10 dias de isolamento, ela terá que permanecer isolada. Ela só poderá voltar ao convívio com a sociedade se estiver sem sintomas, sem febre e sem estar fazendo uso de medicamentos.

Rio registra 10,4 mil casos da covid-19 em 24h

Entre os casos confirmados, 1.290.353 pacientes se recuperaram da doença. A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no Rio é de 14,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 16,1%. A taxa de letalidade do coronavírus diminuiu 0,7% de ontem (10) para hoje (11). Antes era de 5,1% e agora está em 4,98%.