Stephani compartilhava a rotina com as crianças nas redes sociais Reprodução

Publicado 12/01/2022 19:20



Rio - Stephani Ferreira Peixoto, 35 anos, teve uma briga intensa com o marido três dias antes de matar os dois filhos e tentar suicídio em seguida. Ainda não se sabe a motivação da discussão mas, na sexta-feira (7), foi aniversário do filho de 6 anos do casal, morto pela própria mãe. De acordo com o delegado da 67ª (Guapimirim), Antônio Silvino Teixeira, que investiga o caso, o testemunho do pai de Stephani vai ajudar a esclarecer a motivação da briga. Além disso, dois celulares da mulher foram recolhidos para análise

O delegado ainda não sabe informar quando o pai de Stephani vai comparecer à delegacia, mas garante que até sexta-feira terá uma data. Os investigadores também concluíram que a mulher, além de tentar cortar os pulsos, deixou o gás aberto com uma extensão em cima para que a casa explodisse.

As vítimas, Arthur Moisés, de 3 anos e Bruno Leonardo, de 6, foram encontrados sem vida por PMs do 34º BPM (Magé) em um dos quartos da casa, na última segunda-feira (10) . O pai das crianças chamou a polícia e foi ao local depois que Stephani ligou para ele dizendo que havia matado as crianças e que depois tiraria a própria vida.

"Ele correu pra casa, arrombou o portão, os vizinhos viram. Ele não conseguiu entrar em casa, embora a porta estivesse aberta. Ele diz que não teve força pra entrar porque a casa estava toda suja de sangue", explicou o delegado titular.

O pai das crianças disse ao delegado que ela era uma mãe excepcional e que não tem desconfianças sobre o que motivou o crime.

Mãe declarava amor pelos filhos nas redes sociais

A última postagem feita por Stephani em sua rede social foi uma mensagem de aniversário para o filho Bruno Leonardo. Confira:

No perfil, Stephani compartilhava fotos dos filhos e legendas emocionadas, além de vídeos do período em que esteve grávida. "Amo muito meus meninos.. Ser mãe realmente é padecer no paraíso... Do amor ao lá vai o chinelo voador... Meus levados.. #AmoresDaMinhaVida #MãeDeMeninos #3Meninos", disse em uma publicação. Ela tem um terceiro filho de 15 anos.