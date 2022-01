Desfile do Grupo Especial está confirmado até o momento - Banco de imagens

Publicado 14/01/2022 14:37 | Atualizado 14/01/2022 14:43

Rio - Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), voltou a confirmar o desfile do Grupo Especial em entrevista nesta sexta-feira (14). No programa 'Show do Antônio Carlos' transmitido pela Rádio Tupi, Perlingeiro informou que o evento acontecerá no Carnaval de 2022, tendo sua volta após o cancelamento dos últimos dois anos.

"Vai ter o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. O Carnaval é um evento muito grande. Tem bloco, tem bandas, isso parece não estar muito solucionado ainda e não vai ter. Como nós temos um ambiente privado e com todas as medidas de segurança necessárias, todos os componentes deverão entrar já com o certificado de vacinação comprovada, aí fica mais fácil. Também é a opinião do prefeito e do governador", disse.

O prefeito Eduardo Paes também é favorável ao desfile na Marquês de Sapucaí. Ao se vacinar nesta segunda-feira (10), Paes afirmou que, pelas regras atuais, o evento deve acontecer

"Se hoje nós permitimos, em ambientes restritos, que as pessoas se reúnam, celebrem, com passaporte de vacinação, temos que pensar como ficará hoje, esta semana. Esse deve ser o foco. Não quero mais ficar debatendo um evento daqui a 50 dias, quando eu tenho que tratar desta semana. A gente entende, pelas regras atuais, que eventos em que podemos ter controle, passaporte vacinal e eventualmente testagem, não têm problema nenhum de acontecer", falou Paes.