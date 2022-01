Pessoas com 50 anos ou mais deverão apresentar seus comprovantes com as duas doses (ou dose única) da vacina contra a covid-19, além da dose de reforço - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 14/01/2022 14:09 | Atualizado 14/01/2022 14:15

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou, nesta sexta-feira (14), algumas mudanças no passaporte da vacina. A partir de agora, pessoas com 50 anos ou mais deverão apresentar seus comprovantes com as duas doses (ou dose única) da vacina contra a covid-19 e também a dose de reforço.



Já as pessoas com 18 a 49 anos deverão apresentar seus comprovantes de vacinação com as duas doses (ou dose única) da vacina, e, caso já tenham completado 4 meses dessa aplicação, devem apresentar a comprovação da dose de reforço. A comprovação da vacinação é obrigatória para acessar diversos serviços e locais da cidade do Rio. Os cariocas podem confirmar o esquema vacinal através do certificado de vacinação digital na plataforma do Conecte SUS ou minhasaude.rio . O cartão de vacinação também é válido.

A alteração é uma manobra da Prefeitura para levar as pessoas inadimplentes com a vacina para os postos de saúde, principalmente neste período de aumento de casos da covid-19. Na última quarta-feira, o prefeito do Rio destacou que a maioria dos internados por covid-19 não completaram o esquema vacinal

Escolas não vão exigir passaporte vacinal para crianças

Na quinta-feira (13), Paes esclareceu que não haverá passaporte da vacina para crianças frequentarem a escola na rede municipal . "Passaporte de vacinação vale para maiores de idade. Não tem como cobrar isso de menores de idade. A gente vai apelar, insistir, chamar a atenção para os pais vacinarem seus filhos. Nós não vamos evitar que uma criança frequente a sala de aula pois o pai ou a mãe não quis vacinar", frisou Paes durante visita à Escola Municipal Anita Garibaldi, na Ilha do Governador.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, acrescentou que a cobrança de vacinação será incluída quando a vacina infantil contra a covid-19 for registrada no Plano Nacional de Imunização.