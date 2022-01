Guardas da Ronda Maria da Penha prendem homem que agredia namorada no entorno da Rodoviária Novo Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 14/01/2022 15:34 | Atualizado 14/01/2022 15:37

Rio - Um homem de 27 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na última quarta-feira (12), no entorno da Rodoviária Novo Rio, no Centro, enquanto agredia com tapas e empurrões a namorada de 30 anos. De acordo com agentes da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), o bandido tentava impedir que a companheira embarcasse para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.



Ao perceberem a agressão, a equipe da GM-Rio parou a viatura e foi de encontro à vítima, que confirmou o crime e disse que as ocorrências eram frequentes. Ela estava há cerca de três meses no Rio e queria retornar à Natal, mas o namorado não a deixava. Após o flagrante, os agentes levaram os dois para a 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado como lesão corporal. Em seguida, eles a levaram até o Instituto Médico Legal (IML) para exames e escoltaram a vítima até a rodoviária e esperaram até que ela embarcasse no ônibus rumo a sua cidade.

Desde a criação da Ronda Maria da Penha da GM-Rio, em março de 2021, até o dia 12 de janeiro, já foram registrados 4.667 mil ações de acolhimento e 770 mulheres foram assistidas. Também foram registradas 18 prisões.

Casos de feminícidio chamam a atenção

Nesta semana, dois casos brutais de crimes contra a mulher estão em investigação. Na quarta-feira (12), mãe e filha foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Barbuda, em Magé, na Baixada Fluminense . O principal suspeito é o marido da mulher, que está desaparecido. Segundo a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar a ocorrência na Rua Flexal Gama, nº 240. Na casa foram achados os dois cadáveres sem sinais de violência. O corpo da mãe estava caído sobre uma cama, e o da filha no chão da sala. De acordo com a Polícia, elas haviam se mudado para o bairro por medo do ex-companheiro. A mulher chegou a instalar câmeras de segurança na residência.



Já na última quinta-feira (13), a orientadora de trânsito Bruna Araújo Carvalho, de 27 anos, foi morta a tiros e golpes de marreta pelo ex-marido na rua Renato Girandi, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O criminoso, identificado como Aroldo, mais conhecido como 'Marola', não aceitava o fim do casamento com e por isso teria cometido o crime. Após o crime, Aroldo roubou um carro, dirigiu até a ponte Rio-Niterói e cometeu suicídio. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso.

Sobre a Ronda Maria da Penha

A Ronda Maria da Penha da GM-Rio atua prioritariamente na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas e restritivas expedidas pela Justiça para defender mulheres vítimas de violência doméstica, evitando a revitimização. Contudo, durante o patrulhamento de rotina, os guardas municipais também podem intervir em situações flagrantes, como a dessa ocorrência, atuando assim nas duas frentes de enfrentamento à violência contra a mulher.

