Doses da vacina pediátrica com a COVID-19 da PfizerReprodução/Agência Brasil

Publicado 14/01/2022 19:52

Rio - As 33.950 doses da Pfizer, que chegaram na capital na manhã desta sexta-feira (14) , destinadas às crianças de 5 a 11 anos, devem durar somente até a próxima quarta-feira (19), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A quantidade de vacinas recebidas é insuficiente para cumprir a primeira semana do calendário.