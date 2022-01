Acidente de trânsito causa lentidão na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca - Divulgação/ COR

Publicado 14/01/2022 20:58

Rio - Um motorista, identificado como Marius Clein, de 73 anos, colidiu com um poste após ter morte súbita enquanto dirigia na Avenida Armando Lombardi, 155, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por volta das 15h13 desta sexta-feira. Em decorrência do acidente, um poste ficou em iminência de queda e a pista central foi fechada.



Os motoristas que precisam chegar na Zona Sul estão sendo orientados a evitar a Lagoa-Barra. De acordo com o Centro de Operações Rio, às 19h26 a pista central já estava com duas faixas liberadas no sentido Recreio, e uma faixa liberada no sentido São Conrado. O trânsito na região segue com lentidão desde a Ponte da Joatinga. Equipes da Prefeitura já estiveram no local para fazer a retirada do poste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Posto Avançado da Barra da Tijuca foi acionada para fazer o socorro. No entanto, ao chegar no local, a vítima já estava morta. O corpo de Marius foi levado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML).

Acompanhe o trânsito no local em tempo real:

AVENIDA ARMANDO LOMBARDI | No sentido Recreio, um acidente envolvendo um carro e um poste ocupa uma faixa na pista central, altura da Avenida Ministro Ivan Lins. CET-Rio e Bombeiro no local. Trânsito lento no trecho.#zonasul pic.twitter.com/hgwiX7KNRu — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 14, 2022