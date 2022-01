Secretaria de Saúde do Rio faz 107 mil testes de covid-19 neste sábado (15) - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Secretaria de Saúde do Rio faz 107 mil testes de covid-19 neste sábado (15)MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 15/01/2022 20:34 | Atualizado 15/01/2022 20:35

Rio - A cidade do Rio realizou, neste sábado, 107 mil testes e mais de 30 mil novos casos de covid-19 foram confirmados. A taxa de positividade é de 31%. Apenas nos primeiros 15 dias de 2022 a cidade do Rio já registrou mais de 60,8 mil casos confirmados de covid-19, de acordo com o painel da prefeitura. Segundo os dados, a taxa de incidência é de 913,1 pessoas contaminadas para 100 mil habitantes, com 19 óbitos desde que o ano começou e 221 casos graves. A faixa etária mais afetada é de 20 a 49 anos.

De acordo com a Saúde do Rio, esses dados são um balanço de planilhas de controle interno da secretaria e por causa da grande demanda de atendimento atual, o prazo de digitação dos dados pelas equipes tem se estendido. Com isso, algumas informações estão sendo inseridas nos sistemas posteriormente.

Ainda de acordo com dados oficiais da prefeitura, atualmente, há 446 pessoas internadas por covid na cidade do Rio e 15 pessoas na fila para vagas em leitos. No Hospital Federal Cardoso Fontes, o funcionamento da Emergência da unidade de saúde teve de ser suspenso por conta do afastamento de 43% dos funcionários que contraíram covid ou gripe nos últimos dias.

Neste sábado (15), a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou o centro de testagem drive-thru para a covid-19 no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão . O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente hoje, unidade funcionará também neste mesmo horário. De acordo com o secretário Daniel Soranz, só nas primeiras horas, mais de 500 pessoas já tinham sido testadas no local.

"Temos capacidade para testar mais de mil pessoas aqui neste ponto e só nesta manhã a gente já testou mais de 500 pessoas. A expectativa é de que todos os pontos de testagem da cidade do Rio estejam realizando 100 mil testes por dia".