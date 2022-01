Em vídeo, traficantes comemoram nas ruas de Manguinhos saída de Choque - reprodução de vídeo

Em vídeo, traficantes comemoram nas ruas de Manguinhos saída de Choquereprodução de vídeo

Publicado 16/01/2022 04:51 | Atualizado 16/01/2022 04:54

Rio - A madrugada deste sábado em Manguinhos, na Zona Norte, foi de festa para traficantes que, erguendo fuzis e pistolas, alguns usando uma blusa com a inscrição 'Tropa do Mel', expulsaram comparsas da própria facção, sem tiros. A vestimenta é uma referência a um time de futebol criado por Wilson Quintanilha, o Abelha, apontado pela polícia como um dos chefes do Comando Vermelho.

O DIA divulgou, De acordo com informações do setor de inteligência da Polícia Militar, Abelha teria ordenado, com cerca de 50 a 100 homens armados, oriundos do Complexo da Penha, a troca do comando na favela. Isso porque, conformedivulgou, uma menina de 16 anos foi baleada na mão após se recusar a se relacionar com um dos traficantes . Após o crime, a cúpula do Comando Vermelho teria pedido explicações ao traficante Alexander de Jesus Carlos, o Choque ou 220v, preso no Complexo de Bangu, então chefe do tráfico local.

Choque não negou a violência e teria confessado uma série de violações contra moradores. Entre elas, práticas de milícia, como a expulsão de quem se recusava a pagar taxas de internet pirata; cobrança de líderes religiosos para cultos; e aumento do gás e do moto-táxi.

Após saber da expulsão dos criminosos, alguns internautas chegaram a comemorar nas redes sociais da comunidade. Em um perfil da favela, administrado por traficantes, houve o anúncio: 'Gestão nova no Bagulho'. Até então, o perfil utilizava o nome 220v, em referência ao traficante Choque.

Moradores expulsos

Em novembro de 2020, a Polícia Civil passou a apurar a invasão de traficantes no Conjunto Habitacional dos ex-combatentes, em Benfica, onde alguns policiais residiam. Na época, um morador afirmou que a ordem partiu de Choque ou 220v, que já se encontrava preso em Bangu 3. Ele teria ordenado a invasão através de videoconferência, de dentro do presídio.