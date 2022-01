Homem é preso após sequestrar dois taxistas no Centro e Zona Sul do Rio - Divulgação/PMERJ

Homem é preso após sequestrar dois taxistas no Centro e Zona Sul do Rio Divulgação/PMERJ

Publicado 16/01/2022 09:49

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã deste domingo após praticar sequestro-relâmpago contra dois taxistas, um na Lapa, Centro do Rio, e outro no Leblon, Zona Sul. Os crimes foram cometidos em sequência durante a madrugada e nenhum motorista ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º BPM (Leblon) foram alertadas via rádio que um táxi havia fugido sentido Leblon após ordem de parada de PMs do 19º BPM (Copacabana).

Os policiais avistaram o veículo e realizaram abordagem na Rua General San Martin, no Leblon. Na ação, um homem foi libertado e o criminoso foi preso com uma pistola. Anteriormente o mesmo homem havia sequestrado um taxista na Lapa e soltado a vítima no Jardim Botânico, na Zona Sul. A ocorrência está em andamento.

Mais um caso de sequestro a motorista

A vítima havia sido solicitada pelo aplicativo de corrida para fazer o trajeto Niterói x Baixada Fluminense. Os dois adolescentes foram encaminhados para a 19ªDP (Tijuca) e o dono do veículo também foi libertado ileso.