Publicado 17/01/2022 06:22 | Atualizado 17/01/2022 06:37

Rio - A cidade do Rio voltou para o estágio de normalidade às 3h desta segunda-feira, após pancadas de chuva entre moderada a forte atingirem o município na parte da tarde. A previsão do tempo é de céu parcialmente nublado a nublado e chuva moderada, de maneira isolada durante o período da tarde.

De acordo com o Alerta Rio, os ventos estarão fracos (até 18,5km/h) a moderados (entre 18,5km/h e 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com máxima de 36°C e mínima de 20ºC.

Efeitos da chuva deste domingo

O município havia entrado em estágio de mobilização às 17h35 deste domingo . Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuaram sobre a Zona Oeste, no entorno de Santa Cruz e Sepetiba, perdendo intensidade. Outros núcleos se deslocaram da Região do Médio Paraíba em direção à cidade do Rio.

Na Rua do Catete, na Zona Sul, a prefeitura registrou um bolsão d'água na altura da Rua Silveira Martins. Também houve acúmulo de água na Rua Pedro Américo, sentido Glória. De acordo com o COR, entre 19h15 e 19h30, choveu muito forte em Laranjeiras, Urca e Saúde e entre forte, moderado e fraco em outras estações.

Um bolsão d'água também ocupou a Estrada do Galeão, na altura da Estrada da Bica. Na Ilha do Governador, a Comlurb foi acionada para escoar água na Estrada do Rio Jequiá, no Zumbi e nos Bancários, na rua Gipóia.

Confira a previsão para os próximos dias:

Entre terça e sexta-feira, o posicionamento de um sistema de alta pressão manterá a nebulosidade variada sobre a cidade. Não há previsão de chuva para o período e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas.