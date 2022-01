Luiza Marques, de 11 anos, estava ansiosa para tomar a vacina contra a covid-19 - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 17/01/2022 12:05 | Atualizado 17/01/2022 15:10

fotogaleria Rio - Com balões de gás, palhaços e perna de pau, a Lona Cultural João Bosco, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, entrou no mapa da vacinação infantil, que começou na cidade na manhã desta segunda-feira (17) . A pequena Luiza Marques, de 11 anos, estava com medo, mas não escondia a ansiedade para receber sua dose de proteção.

"No começo eu fiquei com um pouco de medo, mas depois eu relaxei. Tava muito ansiosa e nervosa, só que não doeu nada, nada e foi muito rapidinho. Fiquei muito feliz porque a vacina pode ajudar as crianças e juntas vamos combater esse vírus", comemorou a Luiza.

A mãe da pequena, Déborah Marques, de 47 anos, comemorou e disse que está confiante de que essa pandemia vai passar logo. "Acho um grande avanço e muito importante para a proteção das crianças temos que acreditar na ciência e crer que tudo isso irá passar".

Giovana Teixeira, de 11 anos, também esteve na Lona Cultural João Bosco para tomar sua primeira dose. "Fiquei muito feliz em tomar a vacina. Fiquei muito emocionada por conta desse tempo que passamos de luto, pelas perdas, tendo que se distanciar das pessoas que amamos. A quarentena, as aulas, os trabalhos online, sem ver os amigos, sem ir à rua, as máscaras, uma vida totalmente diferente da qual a gente levava antes. E quando eu tomei a vacina, eu senti como se isso tudo tivesse acabado, as tristezas, dores, as perdas então eu fiquei muito contente em saber que eu venci isso tudo. Agradeço aos órgãos de saúde e a todos que colaboraram para a distribuição da vacina. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar bem e vacinada. Viva a vacina!".

A mãe da pequena, Adriana Teixeira, 49, também ficou emocionada ao ver a filha se vacinando. "As crianças foram muito inibidas nesse período de pandemia. Inibidas na liberdade de sair, de expressar e de receber carinho sob a forma abraços e beijos. Essa campanha traz mais segurança pro retorno presencial a escola e atividades extras. Mas ainda precisamos nos manter vigilantes e cuidadosos usando a máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações. Pelo nosso bem e de todos", disse a psicóloga que aproveitou para receber a terceira dose da vacina.

O local, que recebeu uma grande quantidade de crianças nesta manhã, ainda promove uma programação artística, recreação e distribuição de livros. O espaço vai vacinar de segunda a sábado, das 8h às 17h, até o fim da campanha.



"Os espaços culturais não são só templos de arte, precisam servir ao seu tempo. No Rio, a cultura está comprometida com a saúde e com a ciência", diz o secretário de Cultura, Marcus Faustini.

A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, Zona Norte, e a Arena Carioca Abelardo Barbosa (Chacrinha), em Guaratiba, na Zona Oeste, se transformaram em postos de testagem contra a covid-19.

Uma das atrações são as Pretinhas Leitoras, duas irmãs gêmeas do Morro da Providência idealizadoras de uma iniciativa de fomento à literatura negra. Elas fizeram perguntas sobre a campanha, respondidas pelo secretário de Saúde, Daniel Soranz. Em breve, o ator e dublador Igor Marçal além de muitos outros pequenos da cultura.

Neste primeiro dia, meninas de 11 anos são vacinadas. Na terça, meninos de 11, e na quarta haverá repescagem para as crianças de 11 anos. O calendário segue em ordem decrescente, e muda de idade a cada três dias. A expectativa é que a campanha vá até o dia 9 de fevereiro, com crianças de 5 anos.



A vacina pediátrica da Pfizer tem uma dosagem menor do que a dos adultos. As primeiras doses chegaram na semana passada, e a continuidade do calendário sempre vai depender da chegada de novas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, há 560 mil crianças aptas para vacinar na cidade do Rio.

A vacinação acontece nos 230 centros municipais de saúde e clínicas da família, além de algumas escolas municipais. São elas: CIEP Henfil (Caju); EM Dr. Cícero Pena (Copacabana); EM Prudente de Morais (Tijuca); EM Anibal Freire (Olaria); Ciep Patrice Lumumbe (Del Castilho); EM Paraíba (Parque Anchieta); CIEP Margaret Mee (Recreio dos Bandeirantes); EM Embaixador Dias Carneiro (Tanque); EM Paulo Maranhão

(Realengo, com início terça, dia 18); CIEP Raymundo Ottoni de Castro Maya (Campo Grande); CIEP Papa João XIII (Santa Cruz).

Os postos de saúde estão autorizados a aplicar a vacina em crianças com comorbidades e deficiências de qualquer idade, independentemente do calendário. Para isso, basta que os responsáveis apresentem um laudo médico que ateste a condição.