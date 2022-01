Obras na Marquês de Sapucaí atrasam ensaios técnicos das escolas de samba - Fabio Costa/Agência O DIA

Publicado 17/01/2022 15:58

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, iniciou a implementação de melhorias no sistema de drenagem e captação de águas pluviais, como a construção de novas caixas de ralo e bocas de lobo, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio. O DIA esteve no local na primeira semana do ano e mostrou o estado da avenida, que sofria com buracos e bolsões d'água. Devido aos problemas, os ensaios técnicos das escolas acabaram sendo impedidos de acontecerem.

Ainda no início desse ano, funcionários da prefeitura do Rio começaram a atuar no recapeamento da Marquês de Sapucaí. Na época, a Secretaria de Conservação do Rio informou que estava em andamento a implementação das melhorias, bem como a execução dos serviços de fresagem na pista. O recapeamento da pista, com a aplicação de massa asfáltica, está previsto para ser entregue no começo de fevereiro.

Ensaios técnicos sem data para acontecer

"Vai dar certo, já deu certo. Que o carnaval seja o começo de muitas felicidades e sonhos para 2022. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então que seja um ano a partir do carnaval maravilhoso. É o maior carnaval do mundo, né?", disse Selminha.

Para a experiente porta-bandeira, as obras são mudanças necessárias para que o desfile seja bom não somente para os integrantes das escolas, mas também para os brasileiros e turistas. "Estamos felizes que a pista e estrutura do sambódromo, que é lugar de turismo e resistência cultural, ficarão melhores em condições de nos receber", disse.