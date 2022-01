Prefeitura começa a vacinar as crianças, nesta segunda-feira (17), no Museu do Amanhã. Na foto, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, aplica a vacina no menino Davi Ribeiro Azeredo - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 18/01/2022 08:41 | Atualizado 18/01/2022 10:06

Rio - As meninas deram o start na vacinação infantil na segunda-feira (17), na cidade do Rio. Agora, é a vez deles passarem de fase. O município vacina nesta terça-feira (18) meninos de 11 anos com a dose pediátrica da Pfizer, mas o calendário pode ser pausado, caso haja atraso de envios por parte do Ministério da Saúde. O governo do estado recebeu na manhã desta terça um lote de vacinas, que será distribuída aos municípios ao longo do dia. A cidade do Rio ficará com 33 mil doses, suficientes somente para até o fim da semana.

No primeiro dia de campanha da vacinação infantil, segunda-feira, 18,6 mil doses foram aplicadas . Nesta terça, a expectativa é aplicar outras 15 mil. Com a chegada do novo lote, o Rio terá vacinas até o fim da semana, mas há o risco de não ter vacinação na próxima segunda-feira (24). Isso porque o Ministério da Saúde prevê o envio de um novo lote justamente na segunda.

"Se o novo lote chegar na segunda a gente começa somente na terça-feira. Mas se eles conseguiram antecipar, por exemplo, para o sábado, retomaremos o calendário na segunda-feira mesmo", afirmou na manhã desta terça-feira (18) o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, durante a inauguração de um novo centro de testagem, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna.

"A prefeitura tem capacidade para vacinar todas as crianças em uma única semana. Poderíamos fazer 130 mil doses por dia, mas infelizmente a quantidade de doses é muito pequena. Com a chegada de doses, a gente espera cumprir o calendário como previsto, mas sem nenhuma antecipação", completou o secretário.

A cidade do Rio tem 560 mil crianças de 5 a 11 anos elegíveis a tomar a vacina. O calendário começou com a faixa etária de 11 anos e vai diminuir a cada três dias - e sempre começando pelas meninas. A expectativa é de que, caso não haja suspensão, a vacinação vá até o dia 9 de fevereiro, com as crianças de 5 anos. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências permanentes podem ir a qualquer dia nos pontos de vacinação, independentemente da idade em vigor no calendário: basta apresentar um laudo médico que ateste a condição.

A vacinação acontece nos 230 centros municipais de saúde e clínicas da família, além de algumas escolas municipais. São elas: CIEP Henfil (Caju); EM Dr. Cícero Pena (Copacabana); EM Prudente de Morais (Tijuca); EM Anibal Freire (Olaria); Ciep Patrice Lumumbe (Del Castilho); EM Paraíba (Parque Anchieta); CIEP Margaret Mee (Recreio dos Bandeirantes); EM Embaixador Dias Carneiro (Tanque); EM Paulo Maranhão (Realengo, com início terça, dia 18); CIEP Raymundo Ottoni de Castro Maya (Campo Grande); CIEP Papa João XIII (Santa Cruz). Quem for vacinado nas escolas poderá receber livros de brinde. Não é necessário ser aluno da rede municipal para receber a dose.