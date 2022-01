Criança está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 18/01/2022 11:14

Rio - Permanece grave o estado de saúde da menina Ana Karen Oliveira Ximenes, de 2 anos, que foi atacada por um pitbull em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na tarde do último domingo, 16 . A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira. A jovem está internada na UTI do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Segundo testemunhas, o cachorro passeava com o dono quando se soltou da coleira e invadiu a casa da menina. A família de Ana Karen e o dono do cachorro moram na mesma vila, no bairro do Ingá, em Niterói. Duas pessoas que presenciaram o ataque resgataram a menina e correram com ela no colo em busca de ajuda.

Policiais do Segurança Presente de Niterói levaram a criança ao hospital. Em nota, os agentes afirmaram que “o dono do cão se apresentou para guarnição por meios próprios no hospital e foi conduzido à 76ª DP (Niterói) para apreciação da autoridade policial, onde foi autuado por omissão na cautela de animais”.

Com múltiplas lesões no rosto e na região cervical, Ana Karen foi avaliada por uma equipe de emergência composta por pediatra, cirurgião geral e um cirurgião buco maxilofacial, e passou por cirurgias.

Bebê morre após ataque

Em São Paulo, um pitbull atacou e matou um recém-nascido de 21 dias nesta segunda-feira . O caso ocorreu no município de Limeira, no interior do estado. De acordo com a Polícia Civil, o bebê dormia no quarto quando o cão entrou e o atacou. A mãe teria deixado o filho aos cuidados da avó para tomar banho.

Ainda segundo a corporação, o cão também morreu após ser golpeado com uma faca pelo avô do bebê, que tentava fazer com que ele soltasse a vítima. O bebê chegou a ser socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Pedro, mas não resistiu aos ferimentos.