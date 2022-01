Maria Augusta Baião foi agredida após acidente de trânsito em Cabo Frio, na Região dos Lagos - Reprodução

Publicado 18/01/2022 16:08 | Atualizado 18/01/2022 16:34

Rio - A Justiça converteu na tarde desta terça-feira (18) a prisão em flagrante de Rogério Oliveira da Silva em preventiva durante audiência de custódia. Rogério foi detido no último domingo por ter matado estrangulada Maria Augusta Baião, após um acidente de trânsito em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O corpo da vítima foi sepultado às 10h, no cemitério Jardim dos Eucaliptos, no bairro Jardim Esperança, no município.

A defesa pediu a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, mas não foi atendida pelo juiz.

Rogério é investigado por homicídio qualificado. O delegado Carlos Eduardo Pereira Almeida da 126ª DP (Cabo Frio) informou que a aguarda o laudo de necropsia da vítima.

Segundo as investigações, o crime foi deflagrado após um acidente. Ao perceber que o irmão, que conduzia o veículo, estaria preso nas ferragens, Rogério teria descido em direção ao outro carro e puxado a vítima pelo pescoço visando arrancá-la do automóvel, o que fez com que ela morresse estrangulada. Em sua decisão, o juiz considerou os indícios de que Rogério estivesse embriagado durante o acidente.

"Em razão da gravidade em concreto do crime, considerando que existem indicativos de que o indiciado se encontrava embriagado e, após o acidente de trânsito, teria tentado arrancar a motorista do outro automóvel, causando-lhe esganaduras fatais, tratando-se de uma idosa de 68 anos, o que inclusive se caracteriza como causa de aumento, considero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, aplicadas isoladas ou cumulativamente, são suficientes", anotou o juiz Antonio Luiz Da Fonsêca Lucchese.

Rogério não tem passagens pela polícia. Após a audiência, o preso foi encaminhado para receber tratamentos médicos já que está com lesões do acidente.

Acidente foi na RJ-106, após Maria Augusta (detalhe) perder o controle da direção, segundo testemunhas Letycia Rocha (RC24h)

Segundo testemunhas, a mulher dirigia um Chevrolet Meriva verde, quando perdeu a direção do automóvel e colidiu com outro veículo, em que estavam três pessoas. Com a batida, duas pessoas ficaram presas às ferragens. Um dos ocupantes do veículo teria, então, acreditado que seu irmão havia morrido no acidente e estrangulado a idosa contra o volante do carro dela.



O caso aconteceu na altura do quilômetro 128 da Rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106, no bairro de Florestinha, na cidade da Região dos Lagos. O agressor foi preso em flagrante por policiais militares.

Ainda segundo relatos, o homem apresentava sinais de embriaguez. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e retirou as vítimas presas nas ferragens. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tamoios. A motorista morreu no local e o agressor precisou ser amarrado para não ser linchado. Por conta do acidente, o trânsito no trecho ficou congestionado nos dois sentidos por cerca de duas horas.



O autor do crime precisou ser socorrido para a mesma unidade de saúde dos demais feridos. A Polícia Civil foi acionada e o caso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio) que investiga o crime. Segundo a distrital, o homem foi autuado pelo crime de homicídio cometido contra uma mulher após acidente de trânsito.