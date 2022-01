Prefeito Eduardo Paes - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 18/01/2022 11:23 | Atualizado 18/01/2022 11:28

Rio - O prefeito Eduardo Paes usou suas redes sociais para lembrar que, nesta terça-feira, completa um ano da primeira vez que a vacina contra a covid-19 foi aplicada no município do Rio. Ele também agradeceu ao governador de São Paulo, João Dória, pelo envio do imunizante usado no início da campanha, a CoronaVac, produzida no Instituto Butantan.

Um ano atrás aplicávamos a primeira dose de vacina em terras cariocas. Vamos prevalecer! Muito obrigado @jdoriajr pela sua insistência e luta pelas vacinas! pic.twitter.com/FS6LZKFLkd — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 18, 2022

A cerimônia que deu início a campanha de vacinação na capital foi realizada aos pés do Cristo Redentor, por volta de 17h do dia 18 de janeiro de 2021. Desde então, a cidade já vacinou 5,8 milhões de pessoas com a primeira dose, 5,3 milhões com a segunda e 2 milhões com a terceira. Já a dose única foi distribuída a 143 mil cariocas, totalizando 13 milhões de doses aplicadas no município.

Nesta segunda, a Prefeitura do Rio deu início a vacinação das crianças de 11 anos , com a dose pediátrica da Pfizer. O calendário, no entanto, pode ser pausado, caso haja atraso de envios por parte do Ministério da Saúde. O governo do estado recebeu na manhã desta terça um lote de vacinas, que será distribuída aos municípios ao longo do dia. A cidade do Rio ficará com 33 mil doses, suficientes somente para até o fim da semana.

O calendário infantil começou com a faixa etária de 11 anos e vai diminuir a cada três dias - e sempre começando pelas meninas. A expectativa é de que, caso não haja suspensão, a vacinação vá até o dia 9 de fevereiro, com as crianças de 5 anos. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências permanentes podem ir a qualquer dia nos pontos de vacinação, independentemente da idade em vigor no calendário: basta apresentar um laudo médico que ateste a condição.