Lucas Candido da Conceição, 20 anos, foi morto a facadas em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/01/2022 16:13

Rio - O corpo de Lucas Cândido da Conceição da Silva, de 20 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Amigos e familiares estiveram no local para se despedir do rapaz, morto na madrugada de segunda-feira (17) a facadas durante uma briga na Rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio . As informações iniciais dão conta que Lucas estaria envolvido na discussão entre grupos rivais de bate-bolas, no entanto, amigos afirmam que ele não participou da briga e que foi vítima de um ato de covardia de um grupo da região.