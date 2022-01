Marido de Ivone foi preso em flagrante e indiciado por feminicídio - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 18/01/2022 17:35 | Atualizado 18/01/2022 17:39

Rio - O corpo da dona de casa Ivone dos Santos Lima, de 37 anos, morta a facadas pelo próprio marido, nesta terça-feira (18), será sepultado em Monte Santo, no interior da Bahia, onde ela e os irmãos nasceram. O feminicídio aconteceu no Sítio Pai João, que fica na comunidade Vila da Paz, no bairro Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. O enterro deve ser realizado na próxima quinta-feira (20), já que o corpo da vítima será liberado do Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, na tarde de quarta-feira (19). Familiares de Ivone estiveram no local na tarde desta terça-feira (18).

De acordo com irmão de Ivone, Admilson dos Santos Lima, a dona de casa já vinha se queixando das traições do marido, o pizzaiolo Paulo Roberto Pacheco, preso logo após ter cometido o crime. Ele conta que ela havia chegado de uma viagem da Bahia há seis dias decidida a se separar, quando descobriu que Paulo Roberto mantinha um relacionamento com outra mulher há cinco anos. A vítima tentou se separar mais uma vez, mas o pizzaiolo não aceitou o fim do relacionamento e a matou à facadas.

"Ela já falava há muito tempo em se separar, falava que não estava aguentando mais, porque ele ficava com mulheres 'de rua' e jogava na cara dela, e ela falava para a gente que não aguentava mais o relacionamento, que ia 'sair fora'. Ela foi para a Bahia de viagem, chegou aqui há seis dias, e o primeiro pensamento dela foi se separar dele. Acabou que ela descobriu essa traição de cinco anos com a garota de programa e aconteceu toda essa tragédia", relatou o irmão.

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) encontraram Ivone ensaguentada, enquanto o marido era segurado por vizinhos para não fugir do local. A morte da vítima foi constatada pelo Serviço de Atedimento Móvel de Urgência (SAMU). O filho do casal, de apenas 10 anos, presenciou o crime e acabou ficando levemente ferido, ao tentar defender a mãe das agressões do pai. O menino passou por um exame do corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

"Ele destruiu uma família por inteiro. Agora, o garoto (filho de Ivone) vai ficar sem o pai e sem a mãe. Um garoto com 10 anos de idade não tem pai e nem mãe, porque ele vai ter que pagar pelo crime dele. A gente vai querer justiça, a gente não quer que ele pegue dois anos e saia da cadeia, como se nada tivesse acontecido. A gente quer que ele pague pelos atos dele. Queria que ele nunca saísse da cadeia", desabafou o irmão.

Depois de preso, o pizzaiolo foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na especializada. Paulo Roberto foi preso em flagrante e indiciado por feminicídio. A pena é de 12 a 30 anos de prisão. A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Ivone deixa um filho e dez irmãos.

"A lembrança que vai ficar para a gente são só os momentos bons. Nós somos dez irmãos, a gente é uma família muito unida. Nós somos muito felizes, nosso tratamento um com outro é muito bom. Uma irmã que está no Ceará está arrasada, chorando sem parar. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso com a gente. Eu gosto de assistir jornal e o que eu vejo com outras famílias, não imaginei que ia acontecer com a minha família", lamentou Admilson.