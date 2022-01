Ivone dos Santos Lima foi assassinada na frente dos filhos. - Reprodução TV Globo

Publicado 18/01/2022 08:14 | Atualizado 18/01/2022 15:10

Rio - O pizzaiolo Paulo Roberto Pacheco foi preso na manhã desta terça-feira após matar a facadas a mulher no Sitio Pai João, que fica na comunidade Vila da Paz, no bairro Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. A dona de casa Ivone dos Santos Lima foi assassinada na frente do filho de 10 anos, que ainda se feriu sem gravidade ao tentar salvar a mãe.

De acordo com o RJTV, da TV Globo, parentes da vítima contaram que o casal brigava com frequência, mas que ela não conseguia se separar. Recentemente, Ivone descobriu, após voltar de uma viagem ao Nordeste, que Paulo Roberto estava tendo um caso com outra mulher, que já durava 5 anos.

Ainda segundo os familiares, Ivone pediu novamente a separação, mas o pizzaiolo não aceitou e a discussão terminou em tragédia. Vizinhos disseram que o filho do casal presenciou o crime e que ele se feriu ao tentar defender a mãe.

De acordo com a PM, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) estavam em patrulhamento quando foram acionados por moradores. No local, Ivone foi encontrada caída ensanguentada e os vizinhos segurando Paulo Roberto que tentava fugir. A morte dela foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com a confirmação do óbito, os vizinhos tentaram agredir o pizzaiolo, mas os PMs impediram e levaram Paulo Roberto para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado.

O filho do casal, que acabou ficando levemente ferido ao tentar defender a mãe, passou por um exame do corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, onde a família ainda aguarda a liberação do corpo de Ivone.

A especializada informou que as investigações estão em andamento para esclarecer o crime. O marido de Ivone foi preso em flagrante e indiciado por feminicídio. A pena é de 12 a 30 anos de prisão. A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas.

Terceiro caso de feminicídio em uma semana

Já no dia 13, Bruna Araújo Carvalho, de 27 anos, foi morta a tiros e golpes de marreta pelo ex-marido na Rua Renato Girandi, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O suspeito, identificado como Aroldo, mais conhecido como 'Marola', não aceitava o fim do casamento com a orientadora de trânsito da Prefeitura de Maricá, e por isso teria cometido o crime.

Segundo informações, Bruna aproveitou o dia de folga para buscar alguns pertences na casa do ex-marido junto com o tio e a filha adolescente. O casal teve uma discussão e ele disparou duas vezes contra a vítima. Ferida, Bruna ainda conseguiu fugir para o quintal da casa, mas foi alcançada por Aroldo, que a golpeou com uma marreta.

Transtornado após o crime, ele roubou um carro próximo da casa e dirigiu até a ponte Rio-Niterói para tentar suicídio. Segundo a Ecoponte, o homem foi resgatado por agentes da GMar, do Corpo de Bombeiros, na praia da Moreninha, levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave. Ele não resistiu e veio a óbito.