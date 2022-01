Caio Diniz foi vacinado nesta terça-feira (18) no Centro Municipal de Saúde Eduardo Araújo Vilhena - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 18/01/2022 17:15

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio anunciou, na tarde desta terça-feira, que não vai conseguir avançar com o calendário da vacinação infantil devido à insuficiência de doses de vacina pediátrica recebidas nos últimos dias. O novo calendário, então, vai vacinar meninos e meninas de 11 anos até sábado (22). Na quarta-feira (19), a repescagem será mantida para meninos e meninas de 11 anos. Crianças com comorbidades e deficiências vão continuar recebendo a vacina em qualquer dia, independentemente da idade.



Na quinta-feira (20), seria a vez das meninas de 10 anos receberem a vacina da Pfizer pediátrica. Mas com a alteração, até sábado, as unidades de saúde e demais pontos de vacinação seguem aplicando o imunizante para as crianças de 11 anos.

Atenção ao novo calendário de vacinação contra covid-19 para crianças, válido a partir de amanhã, 19/01. Devido à insuficiência de doses de vacina pediátrica recebidas, não será possível, neste momento, avançar para a idade de 10 anos.



A quantidade de doses aplicadas no primeiro dia superou a expectativa da secretaria nesta segunda-feira. Foram 18.604 mil doses, ultrapassando a estimativa de inicial de 13 mil doses . O resultado foi comemorado pelo secretário de Saúde Daniel Soranz, no entanto, a preocupação com um possível esgotamento dos imunizantes já havia sido mencionada anteriormente.

"A gente depende da chegada de mais doses do Ministério da Saúde. Nossa capacidade é aplicar 130 mil doses por dia, e nesse momento temos apenas 33 mil doses. Por isso, o calendário é espaçado. Nesse momento, a vacina dura até quarta-feira (19)", disse Soranz na segunda-feira (17).