Covid-19 - Reprodução

Covid-19Reprodução

Publicado 18/01/2022 17:20

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nas últimas 24 horas, 14.979 novos casos de Covid-19 e 30 mortes pelo vírus. Com o número divulgado na edição desta terça-feira do Painel de Monitoramento de Covid-19, o estado chega a 1.459.328 casos confirmados e 69.579 óbitos pela doença.

O número de novos diagnósticos desta terça-feira é o segundo maior desde o início da pandemia. O maior registro ocorreu na última sexta-feira, quando foram confirmados 16,119 casos. Com os novos números, a taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 4,77%.

Entre os casos confirmados, 1.316.839 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10.4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8%.



Taxa de positivados

Segundo a SES, do último dia 7 até este sábado (15), quando os centro de testagem do estado começaram a funcionar, foram realizados 15.757 exames em nove polos. Desse total, 5.598 tiveram resultado positivo para a doença, o que representa uma taxa de positividade de 35,5%.