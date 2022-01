Pedro César Prieto Galeano, 39, foi preso no Paraguai - Divulgação

18/01/2022



Rio - O paraguaio Pedro César Pietro, de 47 anos, conhecido como "Senhor das Armas" foi extraditado para o Brasil e entregue para a PF na manhã desta terça-feira (18), sob forte esquema de segurança na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O criminoso estava na Cidade do Leste, no Paraguai, desde o fim de 2020 , quando foi preso durante a operação Fronteira, que tinha o objetivo de prender traficantes internacionais de armas e drogas, responsáveis pelo envio dos ilícitos para o Brasil.

"Ele é um dos maiores fornecedores de armas da América do Sul. Um grande diferencial dele, é que ele é desvinculado de facções criminosas, portanto ele realizava o tráfico internacional de armas, de munições, de carregadores, para qualquer facção criminosa do Brasil. Ele exercia uma função de fiscal, junto a prefeitura de Cidade do Leste", disse o delegado regional de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro, João Garrido.

Segundo a PF, a investigação e prisão do criminoso foi resultado de um trabalho integrado e de cooperação internacional das instituições brasileiras e paraguaias, que contou com a participação da Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ). Na ocasião, foram cumpridos três mandados de Prisão Preventiva e quatro mandados de Busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Os mandados judiciais foram homologados pela Justiça Paraguaia, após Difusão Vermelha, que é a ordem de captura internacional no sistema da Interpol mundial. O Paraguai permite a extradição de seus nacionais que cometem crimes em outros países, diferentemente do Brasil, que não permite a extradição de brasileiro nato.